وزير خارجية نيجيريا يشيد بدور الجزائر الفعال في افريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية النيجيري، جيوفري أونييما، اليوم الجمعة، لدى وصوله إلى المطار الدولي بالعاصمة،أن الجزائر ونيجيريا لعبتا دوما دورًا محوريا في جهود تنمية القارة الأفريقية،

وأشار في ذات السياق إلى أهمية التشاور بين البلدين من أجل الدفع بإفريقيا نحو الأعلى في إطار الإتحاد الإفريقي،

معربا عن أمله في الحفاظ على هذا المسار، سيما بالنظر إلى جميع التحديات التي تواجهها أفريقيا الان.