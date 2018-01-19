القضاء الفرسي يغرم رشيد نكاز ب 2 مليار سنتيم في قضيته مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك

قضت الهيئة العليا لمحكمة نانتير الفرنسية، بتغريم الناشط السياسي رشيد نكاز، بغرامة مالية تقدر ب 86 الف اورو اي ما يعادل 2 مليار سنتيم في قضيته المرفوعة ضد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور.

ونشرت لجنة الوفاء الموالية للامين العام الاسبق للافلان عبد العزيز بلخادم اليوم، وثائق رسمية تشير الى ادانة المحكمة الفرنسية لرشيد نكاز، بعد القضية التي رفعها ضده عبد المومن لولد قدور بتهمة القذف والتشهير به رفقة عائلته عبر مواقع النواصل الاجتماعي.

وارغمت الهيئة العليا لمحكمة نانتير وفقا لمنطوق الحكم، وجوبا، الناشط السياسي رشيد نكاز الساكن ب 15 شارع لابي ( السلام) 94600 شوازي لوروا. وقضت المحكمة أنه وفي حالة التخلف عن الالتزام بالاحكام المذكورة سالفا يدفع نكاز غرامة ماليا تقدر 4000 اورو وهو مايعادل 85 مليون سنتيم بالعملة الوطنية عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيد حكم القضاء الفرنسي لصالح المدير العام لشركة سونطراك عبد نؤمن ولد قدور وابنائه وزوجته.