بالفيديو: قناة النهار تزور خالتي جمعة التي أبكت الجزائريين من سيدي بلعباس

وجدت قصة خالتي جمعة، التي تطرقت قناة النهار، صدى لندائها لدى السلطات المعنية وبعض الجمعيات التي تنقلت لمساعدتها.

قناة النهار، تعود من جديد إلى خالتي جمعة زريبي القاطنة بواد السبع في سيدي بلعباس، من أجل الوقوف على حالتها، التي لم تجد ماتأكله .

أين تم نقلها إلى مسكن لائق وتقديم لها المؤونة كما وعد لالسلطات بتكفل بها وتقديم لها كل المساعدة .

كما قدمت السلطات والجمعيات شكرها لقناة النهار التي بفضلها تم التكفل بخالتي جمعة، والنظر لحالتها.