بالفيديو..مواطن يوجّه رسالة إلى رئيس البلدية..تصوروا كيف كان ردّ "المير"..؟

 

استجاب رئيس بلدية محمد بلوزداد بالعاصمة محمد عمامرة لمقطع فيديو نشره أحد مواطني البلدية ، وهو عون نظافة طالبه بالنزول إلى الشارع والاستماع إلى سكان البلدية ، حيث قام بإجراء زيارة ميدانية التقي خلالها عددا من الشباب وتحادث معهم حول انشغالاتهم .

وطالب رئيس بلدية بلوزداد ، المواطنين الذين التقاهم بتنظيم أنفسهم في لجان أحياء من أجل العمل سويا على خدمة مصالحهم،مؤكدا أنه يقوم يوميا بجولات ميدانية لتفقد أحوال سكان البلدية.

القراءة من البلاد

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