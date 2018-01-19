بالفيديو..مواطن يوجّه رسالة إلى رئيس البلدية..تصوروا كيف كان ردّ "المير"..؟

استجاب رئيس بلدية محمد بلوزداد بالعاصمة محمد عمامرة لمقطع فيديو نشره أحد مواطني البلدية ، وهو عون نظافة طالبه بالنزول إلى الشارع والاستماع إلى سكان البلدية ، حيث قام بإجراء زيارة ميدانية التقي خلالها عددا من الشباب وتحادث معهم حول انشغالاتهم .

وطالب رئيس بلدية بلوزداد ، المواطنين الذين التقاهم بتنظيم أنفسهم في لجان أحياء من أجل العمل سويا على خدمة مصالحهم،مؤكدا أنه يقوم يوميا بجولات ميدانية لتفقد أحوال سكان البلدية.