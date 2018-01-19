هذا عدد المشتركين في شبكات الكهرباء والغاز في الجزائر..

تمكنت شركة سونلغاز من تحصيل 27 بالمائة من مستحقاتها غير المدفوعة لدى الزبائن المشتركين العموميين والخواص، و ذلك حتى نهاية سنة 2017 ، وهو ما يمثل أكثر من 25 مليار دينار ، حسب ما أفاد به أمس الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب على هامش فعاليات الندوة- المعرض حول الانتقال الطاقوي التي يحتضنها قصر المعارض.

وأوضح عرقاب أنه وبفضل حملة واسعة لتحصيل ديون المجمع التي أطلقت شهر ماي الماضي من طرف سونلغاز عبر 355 وكالة تجارية عبر الوطن ، تمكنت الشركة من تحصيل أكثر من 25 مليار دينار.

وذكر المسؤول أن عملية تحصيل مستحقات الشركة ، ستتواصل لتحصيل 63 مليار دينار المتبقية، مؤكدا أن "خطة العمل التي اعتمدناها لتحصيل ديون الشركة تسير في الاتجاه الصحيح و تكمنا فعلا من تحقيق نتائج ملفتة ".

و يقدر عدد الزبائن المشتركين في شبكة التموين بالكهرباء بنحو 9.1 مليون مشترك في 2017 مقابل 8.8 مليون مشترك في 2016 ما يمثل ارتفاع بـ 4 بالمائة ، بينما يصل عدد المشتركين في شبكة التزود بالغاز إلى 5.2 مليون مشترك مقابل 4.9 مليون مشترك في 2016 ، أي بارتفاع قدره 7 بالمائة .