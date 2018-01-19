بالتفاصيل: ابتداءاً من السبت ..ثلوج و أمطار متفرقة على مختلف ولايات الوطن

ستشهد الولايات الشمالية للوطن غدا السبت، أجواء غائمة وأمطارا متفرقة مع تساقط للثلوج على جبال جرجرة وجبال البابور.وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة غدا.

مع سحب عابرة قد تكوت مرفوقة ببعض الأمطار على كافة الولايات الشمالية.

بينما على الولايات الغربية فالأجواء غائمة في الصبيحة مع ثلوج على مرتفعات جرجرة والبابور.

لتتحسن الأجواء على الولايات الشمالية مساء الغد مباشرة.

درجات الحرارة تتراوح من 12 الى 16 درجة على السواحل ومن 08 الى 14 درجة على المناطق الداخلية والهضاب العليا.