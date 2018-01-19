إفتتاح مكتبة جديدة تحت إسم الكاتبة “آسيا جبار” في باريس

إفتتحت رسميا مكتبة في باريس تحمل إسم الروائية آسيا جبار، بحظور سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة.ونشر سفير الجزائر بفرنسا تغريدة له على تويتر، أعلن فيها عن افتتاح مكتبة تحمل إسم الكاتبة الجزائرية آسيا جبار.

للإشارة تعتبر الكاتبة “آسيا جبار” وإسمها الحقيقي فاطمة الزهراء إيماليان إحدى أشهر الروائيين والكتاب في المغرب العربي.

حيث ألفت العديد من الوايات والقصص، كما كتبت العديد من الأشعار والمقالات.