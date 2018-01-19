الإمارات تُسقط دولة قطر من الخليج ... التفاصيل :

كشف باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن القسم المخصص للأطفال في متحف اللوفر الجديد بأبوظبي ، يعرض خريطة للخليج العربي تخلو من اسم دولة قطر.

جاء ذلك في مقال لـ "سايمون هندرسون" خبير شؤون الخليج في المعهد، نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد تحت عنوان "الخصومة بين الإمارات وقطر في تصاعد"، نقلته وكالة الأناضول التركية.

وذكر هندرسون ، حسب المصدر، أنه جرى "حذف قطر تمامًا" من الخريطة المعروضة في قسم الأطفال بالمتحف الذي أقيم بعد الحصول على ترخيص خاص من متحف اللوفر الفرنسي، أحد أشهر متاحف العالم، وقال هندرسون، "في القسم المخصص للأطفال من متحف اللوفر الجديد في أبوظبي، تُعرض خريطة لجنوب الخليج لا تظهر فيها بتاتاً شبه الجزيرة القطرية".

و افتتحت الإمارات، متحف اللوفر أبوظبي الملقب بـ"لوفر الصحراء"،في أكتوبر 2017 ، بعد 10 سنوات من الكشف عن المشروع الضخم بين فرنسا والإمارات.