جواز السفر الجزائري يعتبر الأقل تأثيرا في العالم

إحتل جواز السفر الجزائري مرتبة متأخرة في تصنيف Henley & Partners لتصنيف تأثير جوازات السفر في العالم.وجاء جواز السفر الجزائري في المرتبة 88 في التصنيف العالمي، بعد الجواز الأنغولي و المصري.

و مغاربيا إحتل الجواز الجزائري مرتبة متأخرة أيضا بعد تونس و المغرب، حيث إحتل الجواز التونسي المرتبة 69 فيما إحتل الجواز المغربي المرتبة الـ 74.

و أحتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى عالميا ليليه الجواز السنغافوري في المرتبة الثانية.