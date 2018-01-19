وفاة مقدمة برنامج صباح الخير يا عرب على قناة MBC .. التفاصيل :

توفيت أول أمس الإعلامية العراقية آلاء العوادي مقدمة برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة "أم بي سي" السعودية، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأصيبت العوادي بمرض السرطان منذ فترة ، وخضعت للعلاج مع الاستمرار في عملها الإعلامي ، قبل أن توافيها المنية.

ورثى العديد من زملاء الإعلامية الراحلة زميلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، من بينهم السعودية لجين عمران التي قالت على حسابها في انستاغرام إن"الراحلة رفضت إخبار والديها بمرضها، متمسكة بعبارة: ليش أخبرهم وأخليهم يشيلون همي؟".