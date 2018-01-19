أحمد أويحيى : سنتواصل مع المواطنين عبر صفحات الفايسبوك

قال أحمد أويحيى الأمين العام لحزب الأرندي، أن الحزب سيعزز وجوده في العالم الإفتراضي ويجعل منه وسيلة تواصل مع المواطنين.وأضاف أويحيى، أن الحزب سيجعل من العالم الإفتراضي وسيلة للإتصال والتبليغ واستقطاب القوى من المحبين.مشيرا إلى ضرورة إحياء النقاش وإثرائه والتفكير في المواضيع الهامة التي تهم البلاد والعالم ككل.

وأكد أويحيى، على تعزيز قدرة الحزب لإيصال رسالته إلى الرأي العام وهو سبب وجود الحزب.

مشددا على ضرورة الإبتعاد عن الصراع العميق والتراشق لبعث رسالة قوية للمجتمع.