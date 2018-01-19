بالفيديو : الفنانة الكوميدية عتيقة طوبال على فراش المرض تبكي بحرقة و تدعو الجزائريين بالدعاء لها بالشفاء

عادت الممثلة الفكاهية عتيقة طوبال إلى أرض الوطن ليلة أمس الاربعاء بعدما قضت اكثر من ثلاثة أشهر في مستشفى بباريس.

وكانت عتيقة قد أجرت عملية جراحية دقيقة على مستوى الظهر.

و طلبت الممثلة عتيقة من جمهورها الدعاء لها لااستعادت صحتها و عافيتها .

كما شكرت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تكفل بحالتها الصحية بباريس. واللّواء عبد الغاني الهامل المدير العام للامن الوطني.