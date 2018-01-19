ولد عباس : بوتفليقة قضى تقريبا على مشكل البطالة

أكد الامين للحزب العتيد “الأفلان” جمال ولد عباس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قضى تقريبا على مشكل البطالة”.وقال ولد عباس أن رئيس الجمهورية منذ تولي قيادة القبلاد في 1999 وجد نفسه أمام معضلة البطالة والتي قدرت أنذاك بـ 32 بالمائة.وبفضل السياسة الرشيدة التي قاد بها البلاد، فقد انخفضت البطالة بنسبة أقل من 10 بالمئة.

وهو راجع لقروض الدولة التي وجهت للشباب على سبيل المثال “كناك”.