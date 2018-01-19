الجزائريون في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الديار الفرنسية

احتل الجزائريون المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الديار الفرنسية خلال السنة الماضية، وبلغ عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين 413.976 تأشيرة.

ووفق إحصائيات نشرتها المديرية العامة للأجانب التابعة إلى وزارة الداخلية الفرنسية، احتفظ الصينيون بالمرتبة الأولى خلال سنة 2017، بحصولهم على نحو 849.550 تأشيرة، فيما جاء الجزائريون في المرتبة الثانية بـ 413.976 تأشيرة، وبلغ عدد التأشيرات التي حصل عليها المغاربة خلال السنة الماضية 323.670 تأشيرة في المرتبة الثالثة، خلفهم الروس بـ 262.543 تأشيرة، والهنود بـ237.155 تأشيرة، ثم التونسيون بـ 136.663 تأشيرة.

وجاء الأتراك في المرتبة السابعة بـ 134.061 تأشيرة، تلاهم السعوديون بـ 85.100 تأشيرة، ثم المصريون بـ 58.453 تأشيرة، واللبنانيون بـ 55.994 تأشيرة، والإندونيسيون بـ 54.792 تأشيرة.

وفي المجموع، بلغ عدد التأشيرات لدخول فرنسا خلال السنة الماضية أكثر من 3,4 ملايين تأشيرة، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وفي مقابل ارتفاع منح التأشيرات، ارتفعت عمليات الترحيل التي همت الأجانب في وضعية غير قانونية، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 14,6 في المائة، إذ انتقلت من 12.961 حالة سنة 2016 إلى 14.859 حالة سنة 2017. فيما بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية خلال السنة الماضية نحو 83،674 شخص، بنسبة انخفاض بلغت 5،7 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.

وكانت عملية منح التأشيرة، قد عرفت عدة اختلالات مع المتعامل TLS كوناكت المتعاقد مع القنصلية الفرنسة، التي تعاقدت مع متعامل آخر هو السويسري VFS غلوبال، بالنسبة إلى منطقة الوسط، وانطلقت في السابع جانفي الماضي، التسجيلات عند المتعامل الجديد، للحصول على موعد تقديم الملف الخاص بالتأشيرة الفرنسية، وأعلن موقع VFS global أنّ عملية أخذ المواعيد ستكون ابتداء من يوم 9 أفريل القادم.

وسيغطّي المركز طلبات ولايات الجزائر العاصمة، بجاية، البليدة، تيزي وزو، تيبازة، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، عين الدفلى، الجلفة، بالإضافة إلى غرداية، إيليزي، الأغواط، المدية، المسيلة، ورقلة، تمنراست، أما باقي الولايات فسيتم تحديد المواعيد عن طريق المتعامل القديم "تي أل أس كونتاكت".