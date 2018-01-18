هذا موعد انطلاق التسجيلات في صيغة السكن الترقوي المدعم LPA.

يتوقع أن تنطلق التسجيلات في برنامج السكن الترقوي المدعم (LPA) عبر بلديات الوطن، ابتداء من 14 فيفري المقبل ، حسب ما نقلت جريدة الشروق عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش.

وحسب تصريحات بطاش، فإن عملية استقبال ملفات المواطنين للتسجيل في الصيغة السكنية الجديدة (LPA) ستنطلق منتصف الشهر المقبل ، حيث تم التحديد من طرف الوصاية لـ14 فيفري المقبل لبداية استقبال الملفات بالبلديات، مؤكدا أن المصلحة المختصة بمرافقة العملية جاهزة ولا تنتظر سوى تلقي التعليمة الوزارية الخاصة بالعملية لتطبيقها ، وبالتالي استقبال ملفات المواطنين الراغبين في التسجيل .

وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة قد أعلنت أن المرسوم الوزاري الخاص بصيغة السكن الترقوي المدعم ، التي ستضم 70 ألف وحدة سكنية عبر كامل ولايات التراب الوطني ، وصل إلى مرحلة التوقيع ، ليكون حيز التنفيذ بعد نشره على الجريدة الرسمية ، كما رجحت مصادر من الوزارة أن يتم انطلاق التسجيلات بداية من الأسبوع الثاني لشهر جانفي الجاري بعد إصدار تعليمة وزارية إلى جانب المرسوم الخاص بالصيغة السكنية ، يتم إرسالها إلى المسؤولين المحليين لتحديد كيفيات وشروط التسجيل للحصول على السكن الترقوي المدعم ، قبل أن تعلن الوزارة مرة أخرى في بيان لها ، أنها ستكشف عن الحصص السكنية لكل ولاية خلال هذا الأسبوع ، دون أن تتضح أسباب تأخر العملية .