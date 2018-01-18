بالفيديو.. بلادنا تمتلك كنزاً هائلاً يكفي الجزائريين لـ 50 قرنا

كشف أحمد كتّاب الخبير الدولي في الموارد المائية، الخميس، عن امتلاك الجزائر كنزاً هائلاً بـ 50 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية، يكفي الجزائريين لنحو 50 قرناً.

في تصريحات خاصة بـ "البلاد نت"، أفاد "كتّاب" أنّ احتياطي الجزائر من المياه الجوفية يصل إلى خمسين ألف مليار متر مكعب تتوزع بحسبه على طول مناطق الوطن وبشكل خاص في الهضاب العليا والصحراء الكبرى.

وسجّل المستشار والعضو المؤسّس للمجلس العربي للماء، أنّ الجزائر لم تستغل مياهها الجوفية بالشكل المطلوب، رغم تكليف لجنة منذ أكثر من 15 سنة بتثمين استغلال المياه الجوفية، وتابع محدثنا: "الجزائر لن يصيبها العطش أبدا، بل سيكون أفقها مشرقا إن نجحت في استغلال كل مياهها الجوفية.

وخلافا للحالة الجزائرية، أشار "كتّاب" إلى أنّ احتياطي الشقيقتين تونس وليبيا من المياه الجوفية، لا يتعدّ 5 مليارات متر مكعب، بينما لا تزال مصر تستنجد بمياه السودان وتسع دول أخرى لسدّ حاجيات مواطنيها.