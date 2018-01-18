لمنع عبور المهرّبين ...الجيش يضع سياجا فاصلا في مرسى ابن مهيدي

وضعت قوات الجيش الوطني الشعبي، قبل أيام، سياجا يفصل الحدود الجزائرية عن المغربية، بالمكان المسمى الجرف في بلدية مرسى بن مهيدي الساحلية بتلمسان حسب ما لوحظ بالمنطقة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"الشروق"، أن وضع السياج في هذا المكان إجراء وقائي بعدما شهدت المنطقة مؤخرا عدة عمليات تهريب أفشلتها قوات الجيش وحرس الحدود، حيث حاول مهربون التسلل من المغرب إلى الجزائر عبر وادي مويلح، الذي يفصل بين البلدين في المكان المسمى لجراف.

القراءة من الشروق