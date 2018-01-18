الإطاحة بشبكة وطنية تحترف سرقة المركبات بالعاصمة...كانوا يستغلون الممهلات لسرقة السيارات

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبابا أحسن التابعة إقليميا لدرك الدويرة، من الإطاحة بشبكة وطنية تحترف سرقة المركبات بالعاصمة والبليدة.أين أسفرت العملية على توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا.

و حسب بيان للدرك الوطني، وقائع القضية تعود إلى تلقي ذات المصالح شكوى من طرف رعية من جنسية تركية.

حيث أكد الضحية في شكوى أنه تعرض لسرقة مركبته من نوع داسيا لوقان عندما كان متوجها إلى عمله بولاية البليدة.

و بعد إجراء التحقيق تبين أن العصابة تقوم بعملية التخطيط المسبق.

كما أكدت ذات المصالح أن الطريقة التي تمت بها سرقة مركبة الضحية هي نفسها الطريقة المنتهجة في سرقة مركبتيين خلال 3 أشهر الماضية.

حيث ترصد أفراد العصابة الضحية بمركبة ثانية ليقومو بالإصطدام به عمدا على مستوى إحدى الممهلات.

و قدم مصالح الدرك المتورطون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، حيث أمر بإيداعهم الحبس.

لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة مع ظرفي التمدد واستعمال مركبة.