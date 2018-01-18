الدول العربية ترغب في الاستفادة من تجربة الجزائر "القيّمة" في التكوين المهني.

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) سعود هلال الحربي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، أن التجربة الجزائرية في مجال منظومة التكوين المهني " قيمة" و ينبغي عرضها على البلدان العربية.

وأوضح سعود هلال الحربي في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أن التجربة الجزائرية في مجال منظومة التكوين المهني " قيمة" ينبغي عرضها على البلدان العربية في اللقاءات المقبلة على مستوى الألكسو للاستفادة منها، مشيرا إلى أهمية التكوين في مرافقة برامج الاستثمار وتنمية المهارات والدفع بالتنمية تماشيا مع متطلبات سوق العمل وفي مكافحة البطالة خاصة لدى الشباب.

وأكد السيد سعود هلال الحربي ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، استعداد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لـ "دعم " كل المجهودات التي تقوم بها الجزائر في مجال ترقية قطاع التكوين والتعليم المهنيين.