توقعات الطقس للايام القليلة القادمة ...قدوم كتلة قطبية شديدة البرودة نهاية الشهر الحالي

مازالت المؤشرة قوية لقدوم اضطراب جوي نشيط متبوع بكتلة قطبية شديدة البرودة نحو شمال الجزائر أواخر شهر جانفي و بداية فيفري

فرغم ان المؤشرات التي معنا تقول ان خلال فترة بعد 25 جانفي 2018 الى 18 فيفري 2018م ستكون أجواء شتوية بامتياز أمطار معتبرة و ثلوج كثيفة على مستويات منخفضة أحيانا.

فرغم الاحتلاف الكبير بين النمادج العددية الا أن المؤشرات قوية على قدوم كتلة قطبية شديدة البرودة قادمة من شمال شرق أوروبا ضمن تيارات شمالية شرقية الى شرقية نحو غرب و جنوب أوروبا .

فهل سوف يخص كل المناطق الشمالية؟ سوف نوافيكم مع اقتراب المدة أكثر.

الصورة توضح اتجاه تدبدب القطب الشمالي نحو الايجاب بعد فترة 22 جانفي 2018 ما يعني نزول كتلة قطبية نحونا.