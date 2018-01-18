شاهد بالفيديو/ إحياء الذكرى الـ63 لاستشهاد البطل ديدوش مراد بقسنطينة

أشرف اليوم الخميس بولاية قسنطينة وزير المجاهدين الطيب زيتوني على إحياء الذكرى الـ63 لاستشهاد ديدوش مراد.

رفقة السّلطات المدنيّة والعسكريّة للولاية وعديد المجاهدين و مواطنين بمنطقة وادي بوكركر أين استشهد فيه أحد من كبار أبطال الجزائر. الذي سقط في ميدان الشّرف في مثل هذا اليوم 18جانفي 1955سنة ، والسّلاح بيديه خلال معركة دوار سوادق.