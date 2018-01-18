بالفيديو : نورة طاع الله .. أديبة جزائرية تدخل موسوعة غينيس بأضخم كتاب في العالم

دخلت نورة من ولاية سطيف موسوعة جينس للأرقام القياسية ودخلت العالمية بتأليفها لأكبر كتاب في العالم، والذي يضم 10 آلاف و551 صفحة لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة مجموعة كُتاب من أمريكا.

نورة طاع الله التي بحوزتها شهادة ليسانس في الحقوق نجحت في تأليف أكبر كتاب في العالم يحمل عنوان أبواب النجاح والذي تتطرق فيه الكاتبة بالتحليل لأكثر من 100 ألف حكمة ومقولة مع إسقاطها على الواقع المعيش، ويبلغ وزن الكتاب حوالي 45 كلغ وطوله 57 سنتيم. وقد واجهت نورة صعوبة في طبع الكتاب لعجز أغلبية المطابع على تجسيد الفكرة، وكادت أن تتخلى عن المشروع لولا احد المختصين في صناعة المجلدات بسطيف والذي حقق حلم نورة وجسده بإتقان.