بالفيديو: أحوال الطقس بالجزائر لظهيرة اليوم

أجواء غائمة بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية و قدوم اضطراب جوي يمتد من منطقة تندوف إلى بشار خلال هذا المساء.

وكشفت ذات المصالح ، أن الإضطراب الجوي سيأتي من غرب المحيط يكون مصحوب بأمطار من ضعيفة إلى متوسطة.

كما إلى الشمال الغربي خلال ساعات الليل، حيث يشمل صبيحة غدا بقية المناطق الشمالية الغربية والوسط الغربي.