بالفيديو: أحوال الطقس بالجزائر لظهيرة اليوم
أجواء غائمة بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية و قدوم اضطراب جوي يمتد من منطقة تندوف إلى بشار خلال هذا المساء.
وكشفت ذات المصالح ، أن الإضطراب الجوي سيأتي من غرب المحيط يكون مصحوب بأمطار من ضعيفة إلى متوسطة.
كما إلى الشمال الغربي خلال ساعات الليل، حيث يشمل صبيحة غدا بقية المناطق الشمالية الغربية والوسط الغربي.
وكشفت ذات المصالح ، أن الإضطراب الجوي سيأتي من غرب المحيط يكون مصحوب بأمطار من ضعيفة إلى متوسطة.
كما إلى الشمال الغربي خلال ساعات الليل، حيث يشمل صبيحة غدا بقية المناطق الشمالية الغربية والوسط الغربي.
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