الأمين العام أحمد أويحيى سيوضح كل شيئ يوم السبت المقبل حول تعليمة رئيس الجمهورية

يرتقب أن يقدّم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي توضيحات لمناضلي الحزب ووسائل الإعلام ، يوم السبت المقبل ، بخصوص تعليمة رئيس الجمهورية بوقف إجراءات فتح رأسمال المؤسسات العمومية التي كان قد شرع في اتخاذها الوزير الأول بموجب توقيع اتفاق الشراكة بين القطاعين والعام والخاص.

وحسب ما أفاد به الناطق باسم الأرندي صديق شهاب لـ"البلاد" ، فإن الأمين العام أحمد أويحيى "سيوضح كل شيئ يوم السبت المقبل" ، وذلك في ندوة صحفية ينظمها بعد اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب ، التي انطلقت أشغالها اليوم الخميس 18 جانفي، لتستمر إلى غاية الجمعة 19 جانفي.

وقال صديق شهاب:" نحترم كثيرا تعليمة رئيس الجمهورية" ، قبل أن يتابع أن " البعض استغل التعليمة بشكل معكوس للتشويش على الآرندي"، حسبه.