عودة الأمطار في هذه المناطق بداية من اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم اضطراب جوي يمتد من منطقة تندوف إلى بشار خلال هذا المساء.

وكشفت ذات المصالح ، أن الإضطراب الجوي سيأتي من غرب المحيط يكون مصحوب بأمطار من ضعيفة إلى متوسطة.

كما إلى الشمال الغربي خلال ساعات الليل، حيث يشمل صبيحة غدا بقية المناطق الشمالية الغربية والوسط الغربي.

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