وزير خارجية نيجيريا في زيارة رسمية إلى الجزائر بداية من غدا الجمعة

يقوم وزير الخارجية لنيجيريا، جيوفري أونياما بداية من غدا الجمعة في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

الزيارة تندرج في اطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الجزائر ونيجيريا، ستشكل فرصة لاستعراض التعاون المتعدد الأشكال.

كما ستسمح ببحث السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء دفع جديد للعلاقات القوية مثلما أراد لها رئيسا الدولتين.

لا سيما من خلال انعقاد الدورة الـ 4 للجنة العليا الثنائية للتعاون.

الزيارة التي تأتي عشية انعقاد الدورة ال30 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.

ستسمح الزيارة للوزيرين بالتشاور حول أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

وكذا حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في منطقة الساحل ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.