أويحيى يخاطب المغرب على المباشر/ كفى إغراق الشباب بوقافل الحشيش والكوكايين..."هذا عدوان على الشعب الجزائري"

ندد اليوم رئيس حزب التجمع الديمقراطي والوزير الأول احمد أويحيا بالعدوان الذي تشنه سلطات المخزن على الشعب الجزائري بتصديرها قوافل المخدرة عبر الحدود ، وحسب ما صرح به فإن هذا ينتج عنه تعطيل في التنمية الوطنية ونكران لمستقبل الدول المغاربية

وأكد الوزير الأول التظامن المطلق لحزبه مع القضية الصحراوية الذي يناظل من أجل تجسيد الحقوق المشروعة لشعبه والتي تمر لا محال عبر إستفتاء تقرير المصير