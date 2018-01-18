معاقبة كل المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة التي تطـــرد عمـــال أنـــام بعد 3 سنوات من التعاقد

المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.. محمد الطاهر شعلال:قائمة سوداء للمؤسسات التي تطرد الموظفين الحاملين لعقود CTA100 ألف منصب دائم ينتظر أصحاب عقود «أنام»«ANEM» ترصد 70 مليار دينار للتكفل بطالبي العمل خلال سنة 2018كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أنه سيتم معاقبة كل المؤسسات، سواء العمومية أو الخاصة التي طردت أصحاب العقود الدعم CTA بعد 3 سنوات من التعاقد، فيما أكد أن الوكالة رصدت 70 مليار سنتيم خلال السنة وإدماج 100 ألف عامل سنة 2018.وأوضح، محمد الطاهر شعلال، خلال ندوة صحافية عقدها بمنتدى جريدة «المجاهد»، أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمرت مفتشي العمل عبر ولايات الوطن بأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تقوم بطرد أصحاب العقود المدعمة CTA بعد 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا العمل هو خرق للقانون ويدخل ضمن الطرد التعسفي ويعاقب عليه القانون.كما أكد شعلال أن المؤسسات التي تقوم بطرد الموظفين الحاملين لعقود مدعمة CTA بعد 3 سنوات، سيتم وضعها ضمن القوائم السوداء التي ستحرم من الاستفادة من اليد العاملة المدعمة وتخفيضات الضمان الاجتماعي ودعم راتب الموظف.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم استحداث تطبيقات جديدة متعلقة بمدونة الوظائف والمهن وتطبيق عروض العمل، خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن طالب العمل يمكنه التسجيل والتصفح من خلال المدونة الوطنية عن طريق الهاتف النقال.

وقال ذات المتحدث، إن عقد العمل الذي أبرم مع الوكالة والمؤسسة ليس عقد إدماج أو عقدا مؤقتا، بل يعتبر عقدا غير محدد لمدة العمل ولا يخول للمؤسسة طرد العمال في هذا الإطار، مؤكدا أن الشيء الوحيد المحدد هو منح المؤسسات امتيازات لمدة 3 سنوات فقط.

وقال شعلال إن الحكومة رصدت مبلغا ماليا قدره 70 مليار دينار من أجل وضع مخطط لسنة 2018، مشيرا إلى أن الوكالة أحصت 400 ألف عرض عمل خلال السنة، مؤكدا أنه سيتم إدماج 100 ألف منصب سنة 2018.

كما أكد المدير من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 31 ألفا و372 عرض عمل قوبل بالرفض من طرف طالبي العمل مرة واحدة، كما تم تسجيل 213 ألف و837 رفض العمل أكثر من 3 مرات.