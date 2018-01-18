الأمن التركي يقبض على جزائري وسورية مطلوبين بتهمة الانتماء لـ داعش
ألقت قوات الأمن التركي القبض على زوجين جزائري وزوجته السورية مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وحسب وكالة أناضول التركية، فإن الشرطة التركية أعلنت أن الشاب الجزائري يحمل الجنسية البلجيكية.
وأضاف أن المتهم مدرج على قائمة المطلوبين لدى السلطات القضائية بتهمة إنضمامه للجماعات الإرهابية.
وتم إحالته إلى القضاء بعد إجراء فحص طبي في مستشفى قيصري الحكومة.
وحسب وكالة أناضول التركية، فإن الشرطة التركية أعلنت أن الشاب الجزائري يحمل الجنسية البلجيكية.
وأضاف أن المتهم مدرج على قائمة المطلوبين لدى السلطات القضائية بتهمة إنضمامه للجماعات الإرهابية.
وتم إحالته إلى القضاء بعد إجراء فحص طبي في مستشفى قيصري الحكومة.
شارك بتعليقك