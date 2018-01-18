رئيس الجمهورية يقرّر ترسيم يوم وطني "جديد".

طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، صباح اليوم الخميس، بــ "تحرير البلديات" من الممارسات البيروقراطية ، ودعا إلى تسريع إطلاق مجمع اللغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة فتح فضاءات أوسع لهذه اللغة الوطنية في البلديات.

و في افتتاح لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مع رؤساء المجالس البلدية ، بقصر الأمم في نادي الصنوبر بالعاصمة ، ركّز بوتفليقة في رسالته إلى المشاركين في اللقاء ، قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي، على وجوب "تحرير البلديات من البيروقراطية وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة".

و قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترسيم يوم 18 جانفي من كل سنة يوما وطنيا للبلديات، وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته بهذه المناسبة أنه سيتم عقد اجتماع برؤساء المجالس البلدية والولائية كل سنة في نفس اليوم ( 18 جانفي ).