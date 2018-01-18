قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترسيم يوم 18 جانفي من كل سنة يوما وطنيا للبلديات.وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بهذه المناسبة أن سيتم عقد اجتماع برؤساء المجالس البلدية والولائية كل سنة من نفس اليوم.وذلك عرفانا من الشعب والدولة لدور هذه الخلية القاعدية للدولة في مسار تنمية الوطنية وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون.

كما دعا الى تسريع وتيرة التنمية في المدن والقرى، وتوسيع أفق الرؤياء والإنتقال سريعا إلى تنظيم الشؤون الداخلية بالمجالس.

يعقد اليوم وزير الداخلية نوري الدين بدوي لقاءا وطنيا برؤساء المجلس المنتخبة ، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال العاصمة