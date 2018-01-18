أسطول الدبابات الجزائري خضع لعمليات تطويرية تحديثية بإشراف خبراء روسيين

كشف موقع سبوتنيك الروسي اليوم الخميس، أن الجيش الجزائري يمتلك أسطولا يظم دبابات روسية الصنع معظمها من طراز “تي-90إس أ” و”تي-72″.و التي خضعت لعمليات تطويرية تحديثية بإشراف خبراء روسيين طبقا لاتفاقية تعديل هذه الدبابات الصادرة في عام 2008.كما ذكر الخبير الروسي أليكسي خلوبوتوف.

وتتميز دبابة “تي-72” الجزائرية المعدلة بوجود نظام إدارة النيران الذي يحتوي على معدات عدة .

منها جهاز تنشين “سوسنا” والمدفع الرشاش المتحكم فيه عن بعد وجهاز خلق ستار دخاني لحماية الدبابة.

وزُوّدت دبابة “تي-72” المعدلة بمدفع جديد (2أ46إم5).

وبصفة الإجمال أدخِلت التعديلات على 180 دبابة جزائرية.

ووفق موقع “فيستنيك” فإن العسكريين الجزائريين يقدرون الآليات المجنزرة الروسية تقديراً عالياً .

وينظرون إليها بأنها أفضل دبابات في العالم، ولا ينوون استبدالها بشيء آخر.