أسطول الدبابات الجزائري خضع لعمليات تطويرية تحديثية بإشراف خبراء روسيين

أسطول الدبابات الجزائري خضع لعمليات تطويرية تحديثية بإشراف خبراء روسيين
كشف موقع سبوتنيك الروسي اليوم الخميس، أن الجيش الجزائري يمتلك أسطولا يظم دبابات روسية الصنع معظمها من طراز “تي-90إس أ” و”تي-72″.
و التي خضعت لعمليات تطويرية تحديثية بإشراف خبراء روسيين طبقا لاتفاقية تعديل هذه الدبابات الصادرة في عام 2008.
كما ذكر الخبير الروسي أليكسي خلوبوتوف.

وتتميز دبابة “تي-72” الجزائرية المعدلة بوجود نظام إدارة النيران الذي يحتوي على معدات عدة .

منها جهاز تنشين “سوسنا” والمدفع الرشاش المتحكم فيه عن بعد وجهاز خلق ستار دخاني لحماية الدبابة.

وزُوّدت دبابة “تي-72” المعدلة بمدفع جديد (2أ46إم5).

وبصفة الإجمال أدخِلت التعديلات على 180 دبابة جزائرية.

ووفق موقع “فيستنيك” فإن العسكريين الجزائريين يقدرون الآليات المجنزرة الروسية تقديراً عالياً .

وينظرون إليها بأنها أفضل دبابات في العالم، ولا ينوون استبدالها بشيء آخر.

القراءة من النهار

شارك بتعليقك

Click me to scroll