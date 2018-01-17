بالفيديو/ قسنطينة : دورات تكوينية للرقية والحجامة بسبب إنتشار ظاهرة السحر و الشعوذة
عرف المجتمع الجزائري في الأونة الأخيرة، إقبال كبير لمهنتي الرقية و الحجامة، بسبب إنتشار ظاهرة السحر و الشعوذة.
حيث أصبح هذا المجال مفتوح للجميع لعدم وجود قوانين تمنع ممارسة هذا النشاط
حتى النساء نجدهن يقبلن من أجل هذه الدورات.
و من يلجأ بالتداوي بأحد العمليتين يكون قد تجرع اليأس من الطرق الطبية الحديثة.
كما أصبح السحر و المس و العين هوس المجتمع الجزائري.
حيث أصبح هذا المجال مفتوح للجميع لعدم وجود قوانين تمنع ممارسة هذا النشاط
حتى النساء نجدهن يقبلن من أجل هذه الدورات.
و من يلجأ بالتداوي بأحد العمليتين يكون قد تجرع اليأس من الطرق الطبية الحديثة.
كما أصبح السحر و المس و العين هوس المجتمع الجزائري.
شارك بتعليقك