بالفيديو/ الطريق بين واد عيسي وتيزي وزو مغلق بسبب الإحتجاجات

أقدم سكان قرية”شملال” شرق تيزي وزو،عشية اليوم الأربعاء، علي غلق الطريق الوطني رقم12 الرابط بين واد عيسي ومدينة تيزي وزو،للمطالبة باطلاق سراح شابين، تم القاء القبض عليهما من طرف مصالح الأمن،

وقد سبب اغلاق الطريق الوطني رقم 12 في اختناق مروري شديد، ما أثار امتعاض الكثير من مستخدمي الطريق،

والذين اضطروا لتغيير الوجهة الي منافذ ثانوية مؤدية لمدينة تيزي وزو، إلا أنها هي الأخرى عرفت اختناقا كبيرا،

وللاشارة يعتبر المقطع واد عيسي-شملال من النقاط السوداء، التي تعرف بقطع الطريق للعديد من المرات،

كونها منطقة استراتيجية وهمزه وصل للجهة الشرقية والجنوبية بوسط الولاية،

وكذا القادمين من ولاية بجاية وللاشارة فقط ما يزال المواطنون عالقين في زحمة المرور إلى حد هذه الساعة.

وفي انتظار أن تتحرك السلطات المحلية للحدمن هذه الممارسات اللامسؤولة،يبقى مستعملي الطريق رهائن المحتجين،الذين يستعملون غلقه كوسيلة للضغط لتنفيذ مطالبهم.