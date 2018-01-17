أنباء عن اغتيال الداعية السعودي عبدالمحسن التويجري في غينيا

قتل الداعية السعودي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري بالرصاص مساء الثلاثاء في شرق غينيا، وفق ما أفادت الأربعاء مصادر أمنية سعودية.

وكان التويجري، ضمن بعثة دعوية وخيرية لبناء مساجد في منطقة غينيا العليا المحاذية لمالي وساحل العاج.

وقتل الداعية السعودي في قرية كانتيبالاندوغو الواقعة بين كانكان كبرى مدن المنطقة ومدينة كرواني.

وقالت نفس المصادر إن الداعية "قتل برصاصتين في الصدر حين كان على دراجة نارية مع أحد سكان القرية لنقله إلى سيارته".

كما أضافت أنه "لفظ أنفاسه في المكان في حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمي".