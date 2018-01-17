بالفيديو/ الحكومة الجزائرية ترد على اتهامات التقارير الدولية...لا وجود لأقليات دينية في بلادنا



رد المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، الثلاثاء، على هامش يوم دراسي حول دور المساجد في التصدي للأفكار الهدامة عبر وسائط الانترنت والتطبيقات، بدار الإمام بالعاصمة، على مضمون التقرير الذي صنف الجزائر كدولة مضطهدة للمسيحيين، حينما أكد بأنه "توجد جاليات غير مسلمة متكونة من أفارقة ومتعاملون اقتصاديون.. لهم الحق في ممارسة ديانتهم في أماكن مخصصة لذات الغرض"، أما بشأن الجالية اليهودية، فقد ذكر الوزير أن ممثلي هذه الأخيرة راسلت مصالح الوزارة بخصوص عدم حاجتها لمعابد لممارسة ديانتها نظرا لقلتها.