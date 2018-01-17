مهمة "جديدة" لوزير الخارجية السابق لرمطان لعمامرة..التفاصيل:

عُيّن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة ، اليوم الأربعاء ، مبعوثا عن الاتحاد الإفريقي لحلّ الأزمة الإنسانية في الصومال .

وحسب ما أفاد موقع "casbah tribune" الإخباري الجزائري ، فقد استقبل اليوم مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون الأمن والسلم اسماعيل شرقي ، في أديس أبيبا ، الوزير الجزائري السابق إلى غاية ماي 2017 رمطان لعمامرة ، بصفته مبعوثا للهيئة الإفريقية إلى الصومال.

ويعرف الصومال أوضاعا إنسانية صعبة ، حيث كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الصومال، اليوم الأربعاء، إن ستة ملايين ومئتي ألف صومالي أي نصف عدد سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأنّ أكثر من ثلاثة ملايين من هؤلاء بحاجة إلى مساعدات عاجلة، كما أنّ ثلث هؤلاء المحتاجين مشردون داخل البلاد، بينهم نحو مليون شخص يعيشون في حالة إنسانية طارئة.