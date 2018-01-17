شاهد بالفيديو : ترامب يطرد مراسل CNN خلال مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض بقوله اخرج من هنا

طرد الرئيس الامريكي دونالد ترمب، كبير مراسلي البيت الأبيض لشبكة التلفزة الأمريكية “سي أن أن” جيم أكوستا من البيت الأبيض.

حيث جرت الواقعة أمام كاميرات في المؤتمرالصحفي الذي عقده ترامب ورئيس كازاخستان نور سلطان نزاررباييف الذي قام بزيارة امريكا .

وألح أكوستا على مقاطعة ترامب بالأسئلة التي ألقاها بصوت مرتفع حول العبارة المسيتة التي نسبت لترامب في اجتماع سابق

بخصوص الإشارة إلى المهاجرين من السلفادور وهايتي وإفريقيا وهو الأمرالذي نفاه ترامب.

وكرر أكوستا مواصلة مقاطعة كل الصحفيين وردد السؤال عن امكانية استقبال مهاجرين في الولايات المتحدة

وجاء رد ترامب عليه بكلمة واحدة وهي أخرج

وعلى إثر ذالك تدخل مساعدوا ترامب علىالفور وقادوا الصحفي خارج البيت الابيض تنفيذا لأمر ترامب .

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