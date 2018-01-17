استئناف حركة سير القطارات بعد توقف لأكثر من 4 ساعات

استأنفت حركة النقل بالسكك الحديدية على مستوى الضاحية الشرقية للعاصمة بعد توقف شبه كلي دام لأزيد من 4 ساعات .

حيث أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الأربعاء في بيان لها عودة الحركة العادية للقطارات بالضاحية الشرقية للعاصمة.

للإشارة، عرفت الرحلات بالضاحية الشرقية للعاصمة توقفا شبه كلي صباح اليوم الأربعاء .

وأرجعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سبب التوقف إلى خلل تقني وقع بقطار البويرة المتوجه نحو العاصمة.

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