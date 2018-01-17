عباس يحث على شد الرحال إلى القدس لنصرة أهلها بمواجهة قرار ترامب

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسلمين والمسيحيين ، اليوم الأربعاء ، إلى زيارة القدس دعما لأهلها ولهويتها العربية والإسلامية، رافضا أن توصف زيارة المواطنين العرب إلى القدس بأنها تطبيع مع إسرائيل.

وقال عباس، في مؤتمر دولي نظمه الأزهر الشريف بالقاهرة لنصرة القدس ، إن الجولة الأخيرة من المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ”أكدت لنا صواب دعوتنا لأبناء أمتنا العربية والإسلامية من المسلمين والمسيحيين على السواء من أجل شدّ الرحال إلى المدينة المقدسة نصرة لأهلها المرابطين فيها وفى أكنافها ورفعا لروحهم المعنوية وهم يواجهون أعتى المؤامرات التي تستهدف وجودهم“.

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