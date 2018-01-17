الشروع في توزيع قرابة 1182 وحدة سكنية لمكتتبي عدل2 غدا الأربعاء
ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في توزيع سكنات لمكتتبي عدل 2 بداية من يوم غد الخميس.
وحسب بيان وكالة “عدل”، فإن الولايات المعنية بهذه العملية فهي كل من الأغواط، سيدي بلعباس ووهران.
حيث ستكون حصص الوحدات السكنية كالتالي:
وحسب بيان وكالة “عدل”، فإن الولايات المعنية بهذه العملية فهي كل من الأغواط، سيدي بلعباس ووهران.
حيث ستكون حصص الوحدات السكنية كالتالي:
– ولاية الأغواط: 300 وحدة سكنية.
– ولاية سيدي بلعباس: 520 وحدة سكنية.
– ولاية وهران: 362 وحدة سكنية.
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