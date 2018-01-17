الشروع في توزيع قرابة 1182 وحدة سكنية لمكتتبي عدل2 غدا الأربعاء

ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في توزيع سكنات لمكتتبي عدل 2 بداية من يوم غد الخميس.وحسب بيان وكالة “عدل”، فإن الولايات المعنية بهذه العملية فهي كل من الأغواط، سيدي بلعباس ووهران.حيث ستكون حصص الوحدات السكنية كالتالي:

– ولاية الأغواط: 300 وحدة سكنية.

– ولاية سيدي بلعباس: 520 وحدة سكنية.

– ولاية وهران: 362 وحدة سكنية.