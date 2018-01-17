الشروع في توزيع قرابة 1182 وحدة سكنية لمكتتبي عدل2 غدا الأربعاء

الشروع في توزيع قرابة 1182 وحدة سكنية لمكتتبي عدل2 غدا الأربعاء
ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في توزيع سكنات لمكتتبي عدل 2 بداية من يوم غد الخميس.
وحسب بيان وكالة “عدل”، فإن الولايات المعنية بهذه العملية فهي كل من الأغواط، سيدي بلعباس ووهران.
حيث ستكون حصص الوحدات السكنية كالتالي:

– ولاية الأغواط: 300 وحدة سكنية.

– ولاية سيدي بلعباس: 520 وحدة سكنية.

– ولاية وهران: 362 وحدة سكنية.

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