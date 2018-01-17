شاهد .. أسد ونمر يفترسان حصانًا خلال عرض للسيرك في الصين

في لحظة صادمة استعاد أسد ونمر طبيعتهما؛ فتحركت غرائز الأنياب والمخالب؛ وهاجما حصانًا محاولَيْن افتراسه أثناء أحد عروض السيرك بالصين.

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادمًا، يوضح لحظة الهجوم.

وقالت الصحيفة إن أسدًا ونمرًا من السيرك أُصيبا بحالة من الهياج المفاجئ أثناء عرض للسيرك في مدينة تسانجتشو بمقاطعة خبى بالصين؛ وقاما بمهاجمة حصان أبيض داخل الحلبة. وبالرغم من محاولات الحصان المستميتة للهروب من براثنهما إلا أن الأسد والنمر أطبقا فكيهما على رقبة وقدم الحصان؛ ليقيدا حركته تمامًا؛ ما استدعى تدخُّل أفراد السيرك، وقيامهما بضرب وجَلْد الأسد والنمر مرات متكررة لتحرير الحصان.

وبعد الكثير من المحاولات الفاشلة لأفراد السيرك لتحرير الحصان تمكنوا في النهاية من إبعاد الحيوانَيْن المفترسَيْن عنه، وتم نقله إلى الرعاية الطبية لفحص حالته، كما أكدوا أن الحصان نجا من الحادث، وأُصيب فقط بجراح طفيفة.

ونقلت الصحيفة عن السيد سو، أحد موظفي السيرك، أن الأسد والنمر تصرفا بطبيعتهما، وهذا هو قانون الطبيعة.