الرئيس بوتفليقة : الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة سيسمح بخلق 30 ألف منصب شغل

قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،اليوم، إنّ الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة، سيسمح بخلق 30 ألف منصب شغل .بوتفليقة وفي رسالة له بمناسبة إفتتاح صالون الطاقات المتجددة،قرأها نيابة عنه وزير الطاقة مصطفى قيتوني، قال إن تحقيق الإنتقال الطاقوي على رأس أولوياتنا،

مشيرا إلى أن الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة يمكنه خلق 30 ألف منصب عمل.