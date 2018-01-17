تيزي وزو: سطو على مكتب بريد تيميزارت و سرقة 40 مليون دج

تعرض مكتب بريد بلدية تيميزارت شمال شرق تيزي وزو ، أمس الثلاثاء ، لعملية سطو مسلحة تم على إثرها سرقة مبلغ 40 مليون دج، حسبما علم من مصادر أمنية محلية.

ونفذت عملية السرقة المسلحة من طرف مجموعة مكونة من أربعة أشخاص ملثمين، حيث قام ثلاثة منهم فور فتح مكتب البريد باقتحام المبنى و استولوا على الأموال التي كانت في الخزينة قبل أن يفروا على متن سيارة كان ينتظرهم على متنها شريك رابع في الجريمة ، حسب ما أفادت ذات المصادر.