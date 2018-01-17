الشّيخ شمس الدّين : إنّه من نعم الله ترسيم ينّاير صادف يوم الجمعة المبارك

ردّ الشّيخ شمس الدّين على أحد الشّيوخ الّذي أفتى بتحريم الإحتفال بحلول السنة الأمازيغية “يناير”.

قال الشّيخ من خلال حصّته “انصحوني” الّتي تبثّ على قناة “النّهار”

للشّيخ الذي قال أنّ الذّبح في ينّاير يكون لغير الله.

وقال شمس الدّين:”أنّه من نعم الله ترسيم ينّاير صادف يوم الجمعة المبارك، حيث أقيمت صلاة الجمعة وفي اللّيل اجتمعت العائلة.

وأضاف قائلا: بأنّ هذه حكمة عظيمة وربّانيّة، ربّما لم يتفطّن لها معظم النّاس”.

القراءة من النهار