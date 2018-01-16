توقيف بارون مخدرات مبحوث عنه منذ 2000 في الوادي

تمكنت فصيلة الأبحاث بمساعدة القطاع العملياتي للجيش الشعبي الوطني بالوادي من توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات والمهلوسات في المنطقة.وتم الإطاحة بأحد المبحوثين عنهم قضائيا (39 سنة) ينحدر من بلدية “الرباح” جنوب عاصمة ولاية الوادي

والذي أصدر في حقه عديد أوامر بالقبض ونشرات البحث منذ سنة 2000 والمتابع بجنح مخدرات والتهريب ومهلوسات العقلية،

في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.