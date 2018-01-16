بالفيديو.. بغدادي يفتح النار على زطشي على المباشر:”ما نستعرفش بيك وإنتخابك غير قانوني” ..

فتح “نصرالدين بغدادي” نائبُ رئيس الفاف سابقا النار على الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ورئيسها “خيرالدين زطشي” واصفا إنتخابه بالغير القانوني.

وقال “بغدادي” أمسية اليوم الثلاثاء عند نزوله ضيفا على برنامج “نقاش على المباشر” في تلفزيون النهار.

“أنا ما نستعرفش بزطشي وما نستعرفش بالمكتب التاعو وأعتبر عملية إنتخابهم غير قانونية”.

“زطشي فرضه وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي في منصب رئيس الفاف وأنا مسؤول عن كلامي”.