مجمع "رونو" يحقق حصة قياسية في سوق الجزائر

حقق مجمع "رونو" حصة سوق قياسية في الجزائر قدرت بـ8ر62 بالمائة حسبما أكده بيان له. موضحا أن العلامة الفرنسية حققت ارتفاعا في مبيعاتها في المغرب العربي بلغت نسبتها 6ر5 بالمائة بحصة سوق تبلغ 4ر42 بالمائة بفضل حصة سوق قياسية في الجزائر تمثل نسبة 8ر62 بالمائة أي ارتفاع بـ11 نقطة مقارنة بالسنة الماضية.

ومن خلال إنشاء خمسة مصانع تركيب منها مجمع رونو تقترح السوق الجزائرية ما لا يقل عن 260.000 سيارة بحيث يعتزم مصنع "رونو" بوادي تليلات بوهران لوحده إنتاج 80.000 سيارة سنة 2018.

وخارج أوروبا فإن جميع المناطق تواصل في التقدم من حيث الحجم والحصة في السوق ـ حسب البيان ـ الذي أشار إلى أن الحجم خارج أوروبا أصبح يمثل الآن نسبة 2ر49 بالمائة من مجموع المبيعات.

وصرح تييري كوسكاس، عضو اللجنة التنفيذية والمدير التجاري لرونو، أن المجمع حطم رقما قياسيا جديدا على مستوى المجمع ببيع أكثر من 7ر3 مليون سيارة في سنة 2017، ولا تزال أحجامه وحصصه في السوق تسجل ارتفاعا على مستوى جميع المنطقة، كما أن إستراتيجيته حول تجديد الأنواع والتوسع الجغرافي لا تزال تحقق ثمارها وستواصل سنة 2018 في تطوير وتدويل مبيعات عن طريق الأنترنيت اعتمادا على مخططه "Drive The Future".

وتحقق كل من العلامتين الأساسيتين لصانع السيارات الفرنسي هما "رونو" بـ67ر2 مليون سيارة و«داسيا" بـ 655000 سيارة أرقاما قياسية في مبيعاتهما.

وفي منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند تسجل مبيعات المجمع أيضا زيادة بنسبة 4ر8 بالمائة على مستوى سوق بنمو بنسبة 0ر2 بالمائة. علما أن حصة السوق ترتفع من 4ر0 نقطة إلى 6ر6 بالمائة.

من جهة أخرى سجل المجمع مستوى تاريخيا في المبيعات بتركيا السوق الـ6 بعد كل من إسبانيا وإيطاليا بـ130276 سيارة مرقمة أي بزيادة نسبتها 7 بالمائة في سوق تشهد تراجعا بنسبة 8ر2 بالمائة.

وفيما يتعلق بالسيارات النفعية سجل المجمع مستوى قياسيا في المبيعات بـ462859

ترقيم أي بزيادة نسبتها 1ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 يضيف المصدر.

وبخصوص السيارات الكهربائية يحافظ مجمع "رونو" على الريادة بحصة سوق تقدر بـ8ر23 بالمائة.

وحسب المجمع فإنه من المتوقع أن تشهد السوق العالمية في سنة 2018 زيادة بنسبة 5ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2017.