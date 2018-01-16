ولاية الشلف تحتل المرتبة الأولى وطنيا في مجال تربية المائيات

احتلّت ولاية الشلف، صدارة قائمة ولايات الوطن في مجال تربية المائيات، ببلوغها نسبة إنتاج وصلت إلى 6 آلاف طن من الأسماك في السنة الماضية 2016، ما جعلها الولاية الأولى وطنيا في هذا النوع الفلاحي.

تتوفر ولاية الشلف، ذات الطبيعة الفلاحية على ست ” 06″ مزارع عائمة على طول شريطها الساحلي، ما أهلها لاستزراع أنواع تعتبر جديدة من الأسماك، وتتوفر أيضا على أربعة مشاريع جديدة، ممولة ذاتيا من طرف مستثمرين.

وتعد النسبة المحقّقة بالولاية بخصوص إنتاج الأسماك، نسبة ” قياسية”، لم تصلها الولاية منذ عشر سنوات.