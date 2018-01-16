وفاة شاب و فتاة بعد إنقلاب “قارب للحراقة” بسواحل وهران

لقي حراقان مصرعهما إثر انقلاب زروق مطاطي، على بعد 8 أميال من بحرية شاطئ كاب فالكون بوهران.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحيتان أحدهما شاب يبلغ من العمر 27 سنة.

والضحية الثانية فتاة كانت مع شقيقتها وتنحدران من الشلف، وتبلغ من العمر 23 سنة كانت رفقة شقيقتها على نفس القارب.

وتتواجد شقيقة الفتاة المتوفاة في حالة حرجة، بمستشفى مجبر سامي بعين الترك، رفقة عدة حراقين آخرين.

حيث كان الزورق المطاطي يقل 16 حراقا، وانقلب على بعد 8 أميال من شاطئ كاب فالكون.